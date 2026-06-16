ناروے :ولی عہد کے سوتیلے بیٹے کو گھریلو تشدد پر 4سال قید
اوسلو(رائٹرز) ایک ضلعی عدالت نے پیر کے روز ناروے کے ولی عہد شہزادہ ہاکون کے سوتیلے بیٹے ماریوس بورگ ہوئیبی کو ریپ اور۔۔۔
گھریلو تشدد کے الزامات میں مجرم قرار دیتے ہوئے چار سال قید کی سزا سنائی ہے ۔ ماریوس کو ریپ کے دو الزامات اور سابقہ گرل فرینڈ کے ساتھ گھریلو تشدد (چہرے پر مکے مارنا اور گلا دبانا) سمیت 40 میں سے 34 الزامات میں قصوروار پایا گیا۔ تاہم، عدالت نے انہیں ریپ کے دو دیگر الزامات سے بری کر دیا۔ ماریوس بورگ ہوئیبی کی والدہ، ولیہ عہدہ میٹ مارٹ ہیں، جنہوں نے 2001 میں شہزادہ ہاکون سے شادی کی تھی۔ ماریوس کا کوئی شاہی خطاب یا سرکاری ذمہ داری نہیں ہے ، لیکن ان کے اس کیس نے ناروے کے شاہی خاندان کے امیج کو شدید متاثر کیا ہے ۔