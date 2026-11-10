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کینیا میں 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی منشیات برآمد، 3 ملزم گرفتار

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کینیا میں 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی منشیات برآمد، 3 ملزم گرفتار

نیروبی(اے ایف پی)کینیا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 454 کلو کرسٹل میتھامفیٹامین منشیات برآمد کر لیں، جن کی مالیت 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر بتائی گئی ہے۔

 پولیس کے مطابق کارروائی ہفتے کے روز ساحلی علاقے میں تنزانیہ کی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ آپریشن کے دوران دو تنزانیائی اور ایک یوگنڈا کے شہری سمیت 3 ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔عدالت نے ملزمان کے فرار ہونے کے خدشے کے پیش نظر انہیں 15 روزہ ریمانڈ پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔

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