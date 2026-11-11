صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمالی کوریا کا نئے تیز رفتار تارپیڈو نظام کا کامیاب تجربہ

  • دنیا میرے آگے
شمالی کوریا کا نئے تیز رفتار تارپیڈو نظام کا کامیاب تجربہ

پیانگ یانگ(اے ایف پی)شمالی کوریا نے اپنی بحریہ کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کے سلسلے میں نئے تیز رفتار تارپیڈو نظام کا تجربہ کر لیا۔۔۔

پیر کو بحیرہ جاپان میں کیے گئے تجربے میں نئے ہتھیار کی جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ نظام 2027 کے اوائل میں شمالی کوریا کی بحریہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے ۔ حالیہ ہفتوں میں پیانگ یانگ نے حملہ آور ڈرونز، جدید تارپیڈو اور ہائپرسونک میزائل سمیت متعدد ہتھیاروں کے تجربات کیے ہیں۔ گزشتہ سال شمالی کوریا نے 5 ہزار ٹن وزنی جنگی بحری جہاز بھی متعارف کرایا تھا۔ تاہم نئے تارپیڈو کی رفتار، صلاحیت اور تکنیکی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں،شہری لاکھوں نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور:کار کی ٹکر،موٹرسائیکل سوار فوڈ ڈلیوری بوائے جاں بحق

4 خودکشیاں:برکی میں 48 سالہ شخص نے پھندا لے لیا

جعلی چیک دینے پر مقدمہ درج

گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر چوری

غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak