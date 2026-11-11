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نیٹو کے 8ممالک کی بالٹک سمندر میں آبدوز شکن مشقیں شروع

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نیٹو کے 8ممالک کی بالٹک سمندر میں آبدوز شکن مشقیں شروع

سٹاک ہوم(اے ایف پی)نیٹو کے آٹھ رکن ممالک نے بالٹک سمندر میں آبدوزوں کی تلاش اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے پانچ روزہ فوجی مشقیں شروع کر دیں۔۔۔

 سویڈن میں ہونے والی ان مشقوں میں برطانیہ، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی اور ہالینڈ بھی شریک ہیں۔ نیٹو کے مطابق مشقوں میں ہزاروں بحری اہلکار، جرمنی اور سویڈن کی آبدوزیں، جنگی جہاز اور فضائی گشت کرنے والے طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ 

 

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