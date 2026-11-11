صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق ملائیشین وزیراعظم نجیب رزاق باقی قید کاٹنے کیلئے جیل سے گھر منتقل

  • دنیا میرے آگے
سابق ملائیشین وزیراعظم نجیب رزاق باقی قید کاٹنے کیلئے جیل سے گھر منتقل

کوالالمپور(اے ایف پی)ملائیشیا کے سابق وزیراعظم نجیب رزاق منگل کو گھر پہنچ گئے ، جہاں وہ کرپشن کیس میں اپنی باقی قید کی سزا گھر میں نظر بندی کے تحت پوری کریں گے ۔۔۔

 73 سالہ نجیب رزاق کو خودمختار سرمایہ کاری فنڈ ایم ڈی بی ون میں بڑے پیمانے پر مالی بدعنوانی میں کردار ادا کرنے پر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ سکینڈل دنیا کے بڑے مالیاتی بدعنوانی کے واقعات میں شمار ہوتا ہے ۔ انہیں ستمبر میں مشروط شاہی معافی ملی تھی، جس کے تحت 12 ملین ڈالر جرمانے کی ادائیگی پر باقی سزا گھر میں گزارنے کی اجازت دی گئی۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak