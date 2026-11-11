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جنسی جرائم،برطانوی اداکار رسل برانڈ کو ساڑھے 10 سال قید

  • دنیا میرے آگے
جنسی جرائم،برطانوی اداکار رسل برانڈ کو ساڑھے 10 سال قید

لندن (این این آئی)برطانوی اداکار اور کامیڈین رسل برانڈ کو ریپ اور 3 جنسی حملوں کے جرم میں 10برس 6 ماہ قید کی سزا سنادی گئی۔۔

۔51 سالہ رسل برانڈ کو سزا سدک کراؤن کورٹ میں سنائی گئی،7 الزامات میں ایک ماہ تک مقدمہ چلا، رسل برانڈ کو جمعرات کو سدک کراؤن کورٹ کی جیوری نے مجرم قرار دیا تھا۔جج جسٹس بیناتھن نے کہا تمام جرائم کی سزائیں ایک ساتھ شروع کرنے کا پابند نہیں، جج نے متاثرہ خواتین کے سامنے آنے اور میٹ پولیس کی کارکردگی کو سراہا، رسل برانڈ پر2004 سے 2009 کے درمیان 6 خواتین پر جنسی حملوں کے الزامات لگائے گئے تھے ۔

 

 

 

 

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