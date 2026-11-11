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ٹرمپ انتظامیہ میں اعلیٰ عہدوں پر خواتین کی تعداد 8 سے کم ہو کر 3 رہ گئی

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ٹرمپ انتظامیہ میں اعلیٰ عہدوں پر خواتین کی تعداد 8 سے کم ہو کر 3 رہ گئی

واشنگٹن(اے ایف پی)ٹرمپ انتظامیہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین کی تعداد مسلسل کم ہورہی ، وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوسی وائلز کی رخصتی کے۔۔

 بعد اب صرف تین خواتین اہم عہدوں پر باقی رہ گئی ہیں۔ ٹرمپ کے دوسرے صدارتی دور کے آغاز پر ان کی کابینہ اور اعلیٰ انتظامی عہدوں پر آٹھ خواتین تعینات تھیں۔ رواں سال ہوم لینڈ سکیورٹی کی وزیر کرسٹی نوم، اٹارنی جنرل پام بانڈی، وزیر محنت لوری شاویز ڈی ریمر اور نیشنل انٹیلی جنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ بھی عہدوں سے الگ ہوئیں۔ 

 

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