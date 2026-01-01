صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداکار بننے کیلئے گھر سے بھا گا والد نے ٹرین پر پکڑلیا:جاوید شیخ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اداکار بننے کیلئے گھر سے بھا گا والد نے ٹرین پر پکڑلیا:جاوید شیخ

لاہور(این این آئی)سینئر اداکار جاوید شیخ نے انکشاف کیا ہے کہ اداکار بننے کے لئے گھر سے بھا گا تھا لیکن ٹرین چلنے سے پہلے والد نے ڈھونڈ لیا۔۔۔

جاوید شیخ نے بتایا کہ میں نے گھر سے 100 روپے لیے اور دوستوں کے ساتھ لاہور کے لئے روانہ ہوا۔انہوں نے کہا کہ تانگہ کروا کر سیدھا ریلوے سٹیشن پہنچ گیا، ٹکٹ کٹوا کر ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے تو والد دو دستوں کو لے کر سٹیشن آئے ،ہم چار دوست ٹرین میں بیٹھ کر لاہور جارہے تھے اور تصور میں خود کو ہیرو سمجھ رہے تھے ، اتنے میں والد کا ہاتھ میری گردن پر آیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کیلئے عبدالرزاق سمیت بڑے ناموں پر غور

پریذیڈنٹ ٹرافی،پی ٹی وی نے سٹیٹ بینک کو ہرادیا

دیکھ کر خوشی ہوتی ہے سپنرز میچز جتوا رہے ہیں:محمد نواز

پی ایس بی اور کھیلوں کی فیڈریشنز کے تعلقات تضاد کا شکار

سپر لیگ ،نئی ٹیموں کیلئے ایک خریدار آسٹریلیا سے سامنے آگیا

جیسن ہولڈر نے راشد خان کا ریکارڈ توڑ دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak