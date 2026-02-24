صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کے بعد عورت بدل جاتی ہے :گوہر رشید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شادی کے بعد عورت بدل جاتی ہے :گوہر رشید

کراچی (آئی این پی) اداکار گوہر رشید نے کہا کہ شادی کے بعد خواتین تبدیل ہوجاتی ہیں اور ان کا رویہ ویسا نہیں رہتا جیسے پہلے ہوتا ہے وہ اچانک سے بیوی بن جاتی ہیں۔

گوہر رشید نے ایک پروگرام میں کہا کہ شادی کے بعد لوگ واقعی بدل جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اور کبریٰ پہلے قریبی دوست تھے اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے ۔ لیکن وقت کے ساتھ ہر شخص کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے ۔اداکار نے کہا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی نئی شخصیت کے ساتھ زندگی شروع کی ہو۔ انہوں نے اس تبدیلی کو نکاح کی خوبصورتی قرار دیا اور کہا کہ شادی کے بعد ایک دوسرے کے بارے میں ہر روز نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹیرف اختیارات محدود کرنیکا عدالتی فیصلہ احمقانہ :ٹرمپ

ایران سے کشیدگی ، امریکا نے بیروت سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا

دنیا بھر میں قانون کی حکمرانی کو طاقت کی حکمرانی نے پیچھے دھکیل دیا:اقوام متحدہ

وینزویلا کا امریکا سے صدر نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ

میکسیکو :ڈرگ لارڈ کی ہلاکت، جھڑپیں،25 نیشنل گارڈ ہلاک

کم جونگ دوبارہ شمالی کورین حکمران پارٹی کے سربراہ منتخب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak