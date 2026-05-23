صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنزہ ہاشمی کا علی رضا کے حق میں بیان، وائرل ویڈیو پر بحث جاری

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کنزہ ہاشمی کا علی رضا کے حق میں بیان، وائرل ویڈیو پر بحث جاری

کراچی (شوبزڈیسک ) اداکارہ کنزہ ہاشمی نے اپنے ساتھی اداکار علی رضا کے حق میں بیان دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر جاری بحث میں ان کا دفاع کیا ہے۔

یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب کراچی میں ایک فین میٹ اینڈ گریٹ ایونٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں ایک مداح کو علی رضا کی جانب سے کنزہ ہاشمی کے قریب آنے پر پیچھے ہٹا دیا گیا۔کنزہ ہاشمی نے اس واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ فین میٹ اینڈ گریٹ کے دوران ان کی متعدد مداحوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے تصاویر بھی بنوائیں، تاہم اس واقعے میں ایک شخص نے حد سے تجاوز کیا جس سے وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھیں۔انہوں نے کہا کہ اگرچہ علی رضا کا انداز بہتر ہو سکتا تھا، لیکن ان کا ردعمل ایک تحفظاتی جذبے کے تحت تھا تاکہ وہ اس لمحے میں محفوظ محسوس کر سکیں۔اداکارہ نے واضح کیا کہ عوامی شخصیت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی شخص کو ذاتی حدود عبور کرنے کی اجازت مل جائے ۔ انہوں نے سوشل میڈیا صارفین سے اپیل کی کہ ایسے واقعات کو نارملائز نہ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سعودی عرب میں عباسی دور کے قدیم زیورات دریافت

ذیابیطس کے خطرے میں31فیصد تک کمی لانیوالی3 عادات

دل کی صحت کیلئے روزانہ ڈیڑھ گھنٹہ ورزش کریں:تحقیق

ایکس نے پوسٹنگ سے متعلق نئی پابندیاں متعارف کرا دیں

8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی غلطی پکڑلی، ایجنسی کا شکریہ

بنگلا دیشی بھینسا ’ڈونلڈ ٹرمپ‘ سوشل میڈیا سٹار بن گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak