پختونخوا اسمبلی :غزہ بورڈ میں شمولیت کیخلاف قرارداد منظور

  • پاکستان
فلسطینی ریاست کے قیام کو پس پشت ڈال کراسرائیلی عزائم کوتقویت دی جارہی صوبے اور عوام کے لئے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں:وزیر اعلی ٰ کا خطاب

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا اسمبلی میں پاکستان کے بورڈ آف پیس میں جانے کیخلاف قرارداد منظور کرلی گئی۔صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم آفریدی نے قرارداد پیش کی جس کے مطابق امریکہ اوراسرائیل کے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو مسترد کرتے ہیں اور بورڈ آف پیس کی تشکیل اقوام متحدہ کی سکیورٹی کونسل میں پاس قرارداد کے منافی ہے ۔

قرارداد میں کہا گیا کہ بورڈ آف پیس میں غزہ کی لیڈر شپ کو نظر انداز کیا گیا، فلسطینی ریاست کے قیام کو پس پشت ڈال کراسرائیل کے عزائم کوتقویت دینے کی سازش ہے ۔وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فلسطین اور غزہ کی خودمختاری کی حمایت جاری رکھے اور اسرائیلی مظالم کے خلاف دو ٹوک اور اصولی مؤقف اختیار کرے ۔اسمبلی اجلاس سے خطاب میں وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے سے لوگ دلبرداشتہ ہوگئے ہیں۔صوبے اور اس کے عوام کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے عوام کو سہولیات فراہم کرنی ہے ۔

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
