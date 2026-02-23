صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق ممبر آزادکشمیر قانون ساز اسمبلی راجہ مجاہد ن لیگ میں شامل

  • پاکستان
سابق ممبر آزادکشمیر قانون ساز اسمبلی راجہ مجاہد ن لیگ میں شامل

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی راجہ مجاہد نے ساتھیوں سمیت تحریک انصاف چھوڑ کر مسلم لیگ ن میں شمولیت اختیار کرلی۔

شمولیتی پروگرام میں وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام، وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی، مشتاق منہاس، شاہ غلام قادر اور دیگر نے شرکت کی ،تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں لوگ اکٹھے ہورہے ہیں ،لوگ جانتے ہیں کہ ہم مستقبل میں بھی کام کریں گے ، نوازشریف کشمیریوں کے وکیل ہیں۔ اس موقع پر وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ ن لیگ میں شامل ہونے والے افراد کو خوش آمدید کہتا ہوں، آزاد کشمیر کے آئندہ الیکشن میں ن لیگ ہی کامیاب ہوگی، آزاد کشمیر کی سیاست میں جو بھی ہوسکا وہ کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پنجاب : سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے، 2 ملزم ہلاک، ایک زخمی

10وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

گھر یلو جھگڑے پر خاتون نے خود کو آگ لگا لی، حالت تشویشناک

پاکستانی نژاد کینیڈین شہری سمیت 2 افراد اغواء

ملزم کے نیفے میں پستول چل گیا، مردانہ صفات سے محروم

سندر:دو گروپوں میں فائرنگ، 2 افراد قتل، 1 زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak