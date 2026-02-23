صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب : سیلاب متاثرین ریلیف سے محروم، وزیراعلیٰ نے جہاز خرید لیا:مزمل اسلم

  • پاکستان
پنجاب : سیلاب متاثرین ریلیف سے محروم، وزیراعلیٰ نے جہاز خرید لیا:مزمل اسلم

پشاور(آئی این پی )مشیر خزانہ پختونخوا مزمل اسلم نے پنجاب حکومت کے جہاز خریدنے اور خیبرپختونخوا بجٹ پر ردعمل میں کہا کہ پنجاب حکومت نے ابھی تک سیلاب متاثرین کا معاوضہ ادا نہیں کیا تو جہاز خریدنے کی کیا ضرورت ہے ؟ پنجاب کے پاس 1 جیٹ اور 2 ہیلی کاپٹر موجود ہیں تو مزید کی کیا ضرورت تھی۔

 خیبر پختونخوا کے پاس ایک ہیلی کاپٹر ہے ،پختونخوا حکومت ملک کی واحد حکومت ہے جس کے پاس کوئی جیٹ نہیں ۔ ایکس اکا ئونٹ پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اپنے بیان میں مزمل اسلم نے کہا کہ پختونخوا کی مالی پوزیشن بہتر اور کنٹرول میں ہے ، خیبرپختونخوا کا رواں سال کل بجٹ 2ہزار 119 ارب ہے ،صوبائی حکومت ہیلی کاپٹر، جہاز مراعات اور سہولیات کی استطاعت رکھتی ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کی پالیسی قوم کی خدمت کرنا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پختونخوا نے مختلف سرمایہ کاریوں میں 600 ارب سے زائد رقم محفوظ کی ، گزشتہ 18 ماہ میں 350 ارب سے زائد سرپلس بجٹ دیا ، گزشتہ ایک سال میں سرمایہ کاری سے 25 ارب سے زائد مالی آمدن حاصل کی ۔ پختونخوا نے 2019 سے ایم پی ایز اور کابینہ اراکین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا،2022 ء سے گاڑیوں کی خریداری،کاروباری دوروں اور بیرونِ ملک علاج پر پابندی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

زیادہ نمک کے استعمال سے نیند بھی متاثر ہو سکتی ہے

سونے سے پہلے بچوں کے دانتوں کیلئے نقصان دہ اشیا

برانڈڈ ہیڈفونز میں زہریلے کیمیکلز موجود ہیں، نئی تحقیق

رمضان میں ’’ڈیجیٹل اے آئی بھکاریوں ‘‘سے ہوشیار

ہینری فورڈ کی سوانح عمری 63 برس بعد لائبریری کو واپس

شدید گرم ملک کے جزیرہ میں ائیر کنڈیشنر جنگل کی تعمیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak