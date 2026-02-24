صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران کی پمز آمد، آنکھوں کے علاج کیلئے دوسرا انجکشن لگایا گیا

  • پاکستان
ماہرڈاکٹروں کے بورڈ نے طبی معائنہ کیا ،تما م ٹیسٹوں کے نتائج نارمل آئے اینٹی وی ای جی ایف انٹراوٹریل انجکشن کی دوسری ڈوز کے بعد ڈسچارج کردیاگیا

اسلام آباد (دنیانیوز)بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو گزشتہ روز آنکھوں کے علاج کیلئے دوسرے انجکشن کیلئے اڈیالہ جیل سے پمز منتقل کیاگیا،ماہرڈاکٹروں کے ایک بورڈ نے ان کا طبی معائنہ کیا جس میں ان کے ایکو کارڈیو گرافی اور ای سی جی سمیت ٹیسٹوں کے نتائج نارمل آئے ،جس کے بعدآنکھوں کے ماہرڈاکٹرز نے انہیں ان کی رضامندی سے اینٹی وی ای جی ایف انٹراوٹریل انجکشن کی دوسری ڈوز دی ۔ہسپتال میں قیام کے دوران بانی پی ٹی آئی صحت مند نظر آئے اورانہیں علاج کے حوالے سے نسخہ اور ہدایات دینے کے بعد ڈسچارج کردیاگیا۔

