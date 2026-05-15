صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امر یکا، ایران امن عمل جاری، ہم پرامید ہیں : پاکستان

  • پاکستان
امر یکا، ایران امن عمل جاری، ہم پرامید ہیں : پاکستان

بھارت میں اب مذاکرات کے لئے اٹھنے والی آوازیں مثبت پیش رفت بیک ڈور رابطوں کا علم نہیں ،بھارت کے مثبت ردعمل کے منتظر :ترجمان

 اسلام آباد (وقائع نگار)ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پرامن، بامقصد، تعمیری مذاکرات مسائل کے حل کیلئے ضروری ،ایران سے موصول تجاویز کو آگے بھجوا دیا ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ امریکہ ایران امن عمل ابھی تک جاری ہے ۔ہم اس میں انگیج اور پرامید ہیں،وزیراعظم نے تصدیق کی ہے کہ ایران کا جواب فوری طور پر دوسرے فریق کو بھیج دیا گیا تھا۔پاکستان کے دفاعی تعلقات کسی ہمسائے کے ایک دورے سے متاثر نہیں ہوں گے ،انہوں نے کہا کہ پاکستانی ابھی تک قزاقوں کے پاس ہیں ،ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستانی محفوظ ہیں اور انہیں خوراک فراہم کی جا رہی ہیں،ترجمان نے کہا کہ بھارت میں اب مذاکرات کی باتیں کرنے والی آوازیں مثبت پیش رفت ہیں،ہم ان آوازوں پر بھارتی حکومت کے مثبت ردعمل کے منتظر ہیں۔ٹریک ٹو یا بیک ڈور رابطوں کا علم نہیں ہے ۔امریکہ اور چین میں رابطوں کو دیکھ رہے ہیں۔وزیر اعظم کی دورہ چین کے حوالے سے تاریخ فائنل ہونے پر اعلان کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

آبنائے ہرمز:ایران نے چینی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دیدی،بھارتی جہاز غرق

برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کو دھچکے پہ دھچکا ،وزیرصحت مستعفی

بھارت :ایندھن بچاؤ مہم، سرکاری ملازمین گھر سے کام کرینگے

امارات ایران کیخلاف جارحیت میں براہ راست شامل:عراقچی

لٹویا کی وزیراعظم نے استعفیٰ دیدیا

نائیجیریا :بدعنوانی ،منی لانڈرنگ پر سابق وزیر توانائی کو 75 سال قید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ
Dunya Bethak