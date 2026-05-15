صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مالی سال اختتام تک فنڈزمکمل استعمال کیے جائیں:سہیل آفریدی

  • پاکستان
مالی سال اختتام تک فنڈزمکمل استعمال کیے جائیں:سہیل آفریدی

پشاور(اے پی پی)وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت مالی سال 2025۔26 کا اے ڈی پی سے متعلق اجلاس ہوا۔

ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق اجلاس میں ضم اوربندوبستی اضلاع کے لیے فنڈز کے اجرا اور اخراجات کی سیکٹر وار صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔وزیراعلیٰ نے جاری مالی سال کے اختتام تک جاری شدہ فنڈز کے مکمل استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔وزیراعلیٰ کی اے آئی پی فنڈز کے موثر استعمال اور موجودہ 89 فیصد استعمال کو 100 فیصد تک بڑھانے کی بھی ہدایت۔اجلاس میں رواں مالی سال کی چوتھی سہ ماہی کے صوبائی کیش فلو فورکاسٹنگ پر بھی غور کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دوسرا ٹیسٹ :قومی ٹیم کی بھر پور مشقیں ،دو بنگالی بیٹر ان فٹ

پاک آسٹریلیا ون ڈے میچز کے ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان

ناہید رانا ، لاورا وولورٹ آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ

سعودی عرب پہلی مرتبہ ٹی ٹونٹی لیگ کی میزبانی کرے گا

پاکستان اور آسٹریلیا سیریز کے لئے میچ آفیشلز کا اعلان

انٹر میلان نے لازیو کو ہرا کر اٹالین فٹ بال کپ جیت لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ
Dunya Bethak