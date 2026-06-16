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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
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اسلام آباد
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
راولپنڈی ڈویژن : ترقیاتی سکیموں کا مجموعی تخمینہ 1.20کھرب روپے ، 12.45 ارب ائندہ ماہ جاری
پنجاب کا 5 ہزار 131 ارب کا بجٹ آج پیش ، ترقیاتی اخراجات 47 فیصد کم
ایوان بالا میں بجٹ بحث ،خاموش احتجاج، وزرا غائب
روسی کمپنیوں کو ریلوے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش
پمز میں عمران خان کی متاثرہ آنکھ کا معائنہ،پانچواں انجکشن لگا یاگیا
پاکستان کے مخلصانہ کردارکو ہمیشہ یاد رکھیں گے ،ایرانی سفیر
تازہ ترین
پنجاب کا 5 ہزار 903 ارب روپے حجم کا بجٹ پیش، تنخواہوں میں 7 پنشن میں 3.5 فیصد اضافے کی تجویز
ایم او یو میں واضح کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوگا: ٹرمپ
لبنان پر اسرائیلی حملہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا: ایران
کشمیر میں فارن فنڈڈ تنظیم مہاجرین نشستوں پر بلیک میل کر رہی ہے: خواجہ آصف
اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب سے رابطہ، ایران، امریکا امن معاہدے کا خیر مقدم
آج کے کالمز
سات فیصد
محمد اظہارالحق
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
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