لکی مروت، لنڈی کوتل میں فائرنگ : خاتون سمیت 7 افراد جاں بحق، 9 زخمی
وانڈہ حاجی گل کے قریب سابقہ دشمنی کی بنا پر طورتلہ منجیوالہ میں خاتون سمیت 5 افراد کوقتل کردیاگیا تھانہ لنڈیکوتل کے علاقہ نیکی خیل میں اراضی تنازعہ پر گولیاں چل گئیں،2 افراد ہلاک، 9 زخمی ہوگئے
لکی مروت(مانیٹرنگ ڈیسک،نیوز ایجنسیاں) لکی مروت اور لنڈی کوتل میں فائرنگ کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہوگئے ۔ ریسکیو 1122 کے مطابق لکی مروت میں وانڈہ حاجی گل کے قریب سابقہ دشمنی کی بنا پر طورتلہ منجیوالہ میں فائرنگ کی، فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے ۔ ریسکیو 1122 کی میڈیکل ٹیموں نے تمام جاں بحق افراد کی نعشیں سٹی ہسپتال لکی سٹی منتقل کردیں۔ دوسری جانب خیبر کے تھانہ لنڈیکوتل علاقہ نیکی خیل میں زمین کے تنازعہ پر 2 فریقین میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس نے کہا کہ فائرنگ کے تبادلہ میں 2 افراد ہلاک، 9 زخمی ہوگئے ، ایک فریق سے 2 ہلاک اور 3 زخمی ہوئے جب کہ دوسرے فریق کے 6 افراد زخمی ہوچکے ہیں۔پولیس نے کہا زخمیوں کو طبی امداد کے لئے لنڈی کوتل ہسپتال منتقل کیا، پولیس ضروری کارروائی کے لئے جائے وقوعہ پہنچ گئی۔