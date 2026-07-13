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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
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اسلام آباد
کراچی
فیصل آباد
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
نیلم جہلم ہائیڈرو پاور کمپنی کو 29ارب 41کروڑ خسارے کا انکشاف
صدر نے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کیلئے نشانِ خدمت کی منظوری دیدی
بھارتی آبی جارحیت کیخلاف پیپلز پارٹی کی ریلیاں منہ ،توڑ جواب دینے کا عزم
لانگ مارچ کے دوران ناخوشگوار واقعہ کی ذمہ دار ایکشن کمیٹی ہوگی :آزاد کشمیر حکومت
سینیٹ کا 362واں سیشن، 6ارکان ایک دن بھی ایوان نہ آئے
او آئی سی خواتین کانفرنس ، پلان آف ایکشن پر عملدرآمد کا جائزہ
تازہ ترین
وفاقی آئینی عدالت نے پیرسوہاہ مونال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم کردیا
امریکا نے حملے کرکے چند ماہ کی تمام سفارتی کوششوں کو ناکام بنا دیا: ایران
وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ
پاسداران انقلاب نے عمان، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیئے
بلوچستان کے ضلع واشک میں دہشت گردوں نے 5 پنجابی مزدور قتل کر دیئے
آج کے کالمز
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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