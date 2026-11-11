صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوم فضل الرحمن کے بیانات پر وضاحت مانگ رہی:ملک احمد خان

  • پاکستان
قوم فضل الرحمن کے بیانات پر وضاحت مانگ رہی:ملک احمد خان

مولانا کا سیاسی قد بڑا ہے ، اعمال اور ماضی کے فیصلوں کا بھی جواب دینا ہوگا دہشتگردی کا خاتمہ آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کیلئے ضروری :سپیکر پنجاب اسمبلی

 لاہور (آئی این پی)سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام پاک افواج سے محبت کرتے ہیں اور دہشتگردی کا خاتمہ آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے ضروری ہے ۔ قوم مولانا فضل الرحمن کے بیانات پر وضاحت مانگ رہی ہے ۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کا سیاسی قد بڑا ہے اور ان کی بات دلیل کے ساتھ سنی جانی چاہیے ، تاہم انہیں اپنے اعمال اور ماضی کے فیصلوں کا بھی جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ماضی میں جو جنگیں لڑی گئیں اور فیصلے کیے گئے ، وہ کس پارلیمان میں ہوئے تھے ؟ ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ مولانا عالم دین ہونے کے ساتھ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ دہشتگردی کے باعث سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے اور اس جنگ میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے دہشتگردی کے سائے میں پلے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے ؟

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سائبیریا:2800برس قدیم مقبرے سے بھنگ برآمد

لڑکی نے دو ماہ تک سو کر 28 لاکھ روپے سے زائد کمالیے

انڈونیشیا میں بچوں کی اژدھے کیساتھ کھیلنے کی ویڈیو وائرل

شادی نہ ہونے پر پیسے واپس،ڈیٹنگ ایپ کی انوکھی پیشکش

ایسا انوکھا گھر جو کسی لٹو کی طرح گھوم سکتا ہے

دنیا میں سب سے بلند ترین آواز میں چیخنے والی خاتون

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak