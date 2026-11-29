بابا گورونانک کا جنم دن، سکھ یاتری کرتارپور پہنچ گئے
ڈپٹی کمشنر نارووال کا پرتپاک استقبال، آتش بازی، لنگر اور قیام و طعام کے انتظامات
لاہور (سٹاف رپورٹر)بابا گورونانک دیو جی کے 557ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لئے بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتری بذریعہ سڑک گورو دوارہ دربار صاحب کرتارپور پہنچ گئے، جہاں ضلعی انتظامیہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔نارووال آمد پر ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان نے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر متعلقہ حکام کے ہمراہ سکھ یاتریوں کا خیرمقدم کیا۔ اس موقع پر ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، جبکہ ڈھول کی تھاپ اور شاندار آتش بازی نے تقریب کی رونق بڑھا دی۔صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کمشنر گوجرانوالہ محمد علی، آر پی او خرم شہزاد حیدر، ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان اور ڈی پی او ملک نوید کے ہمراہ گورو دوارہ دربار صاحب کرتارپور کا دورہ کیا۔
کمشنر گوجرانوالہ نے موبائل ہیلتھ یونٹ، ریسکیو 1122 کے امدادی کاؤنٹر اور لنگر ہال کا معائنہ کیا اور دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نارووال نے سکھ سنگت کے رہنماؤں کو بابا گورونانک دیو جی کی تصویر پیش کی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ جنم دن کی خوشیوں کو یادگار بنانے کے لئے رات 12 بجے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، جس سے گورو دوارہ رنگ و نور سے جگمگا اٹھا۔یاتریوں نے گورو دوار ے میں رات قیام کیا اور مذہبی رسومات ادا کیں۔ اس دوران ان کے لئے روایتی کھانوں، کھیر اور چائے کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ قیام و طعام، سکیورٹی اور آمدورفت کے لئے بھی بہترین سہولیات فراہم کی گئیں۔ بعد ازاں یاتری بذریعہ سڑک لاہور روانہ ہوگئے ۔
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