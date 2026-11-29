محسن نقوی کا دورہ نادرا میگا سنٹر شملہ پہاڑی، ٹوکن تاخیر کا نوٹس
شہریوں کا ٹوکن کے علاو ہ دیگر انتظامات اور تیز رفتار خدمات پر اطمینان کا اظہار بروقت اور بلا تاخیر خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا:وفاقی وزیر داخلہ
لاہور(نیوز ایجنسیاں)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا میگا سنٹر شملہ پہاڑی کا دورہ کیا اور شناختی کارڈز سمیت دیگر دستاویزات بنوانے کے لیے آنے والے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں و انتظامات کا جائزہ لیا۔اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ مختلف کاؤنٹرز پر گئے اور شہریوں سے ملاقات کرکے شناختی کارڈز و دیگر دستاویزات کی تیاری میں لگنے والے وقت، عملے کے رویے اور انہیں درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔شہریوں نے ٹوکن کے حصول کے لیے باہر انتظار کرنے کی شکایات کیں تاہم سنٹر کے اندر انتظامات اور تیز رفتار خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا۔
شہریوں کا کہنا تھا کہ باہر ٹوکن لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ سنٹر کے اندر کام جلد ہوجاتا ہے ،بعض شہریوں نے بتایا کہ سنٹر کے اندر صرف دس منٹ میں ان کی باری آگئی اور انہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک بزرگ شہری نے عملے کے تعاون اور رہنمائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ چند منٹ میں ان کا کام مکمل ہوگیا۔وفاقی وزیرداخلہ نے سنٹر کے اندر شہریوں کے لیے بہترین انتظامات و تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر نادرا عملے کو شاباش دی اور شہریوں کو ٹوکن کے حصول کے دوران انتظار کی شکایات کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
انہوں نے کہا کہ پوری کوشش ہوگی کہ شہریوں کو سنٹر کے اندر جس طرح تیز رفتار خدمات فراہم کی جا رہی ہیں،اسی طرح ٹوکن کے حصول کے مرحلے پر بھی سہولت فراہم کی جا سکے ، شہریوں کو بروقت اور بلا تاخیر خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔وفاقی وزیر داخلہ نے بعض شہریوں کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی متعلقہ حکام کو احکامات بھی جاری کیے ۔محسن نقوی نے کہا کہ شہریوں کا اعتماد اور مثبت فیڈ بیک ہی کسی ادارے کی کامیابی کا اصل معیار ہے ،چیئرمین نادرا اور ان کی پوری ٹیم کی کارکردگی قابل تحسین ہے۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments