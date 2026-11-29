گندم کی درآمد کا عمل بلا تاخیر شروع کیا جائے ، اسحاق ڈار
تمام صوبوں میں گندم مناسب قیمتوں پر دستیاب ہونی چاہئے ، اجلاس سے خطاب کفایت شعاری احکامات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے ، نائب وزیر اعظم
اسلام آباد (دنیا نیوز) نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی زیر صدارت سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ای سی سی کی توثیق اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد 15 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی درآمد کے انتظامات پر غور کیا گیا۔اس موقع پر اسحاق ڈار نے متعلقہ حکام کو پہلے سے طے شدہ مقدار میں گندم کی درآمد کا عمل بلا تاخیر شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام صوبوں میں گندم مناسب قیمتوں پر دستیاب ہونی چاہئے، ضرورت پڑنے پر گندم کی مزید درآمد پر بھی غور کیا جائے گا۔ ملکی سپلائی چین میں گندم کی وافر دستیابی برقرار رہنی چاہیے اور مارکیٹ میں کسی قسم کا خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے ۔ علاوہ ازیں وزارت خارجہ میں بچت اور اضافی کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی اور ان پر عمل درآمد کے لیے قائم کمیٹی کے اجلاس کے دوران اسحاق ڈار نے تمام وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی کہ کفایت شعاری سے متعلق جاری کردہ احکامات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور سرکاری خدمات کی فراہمی متاثر کیے بغیر صرف انتہائی ضروری اخراجات کو ترجیح دی جائے۔
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