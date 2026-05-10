صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کی 10شرائط کیساتھ فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق

  • کھیلوں کی دنیا
ایران کی 10شرائط کیساتھ فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق

کھلاڑیوں اور آفیشلز کو بغیر رکاوٹ ویزے جاری کرنے کی شرط بھی شامل

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایران نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم ٹورنامنٹ میں ضرور حصہ لے گی، تاہم میزبان ممالک امریکا، کینیڈا اور میکسیکو کو ایران کے تحفظات دور کرنا ہونگے ،ایرانی فٹبال فیڈریشن کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور حالیہ سیاسی تنازعات کے باعث ٹیم کی شرکت سے متعلق خدشات پیدا ہوئے تھے لیکن اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا۔ایرانی فٹبال فیڈریشن کے صدر مہدی تاج نے کہا کہ ایران نے میزبان ممالک کے سامنے 10شرائط رکھی ہیں جن میں کھلاڑیوں اور آفیشلز کو بغیر رکاوٹ ویزے جاری کرنا، قومی پرچم اور ترانے کا احترام اور ٹیم کو مکمل سکیورٹی فراہم کرنا شامل ہے ۔ایران نے خاص طور پر ان کھلاڑیوں کے لیے ویزا مسائل نہ ہونے کی یقین دہانی مانگی ہے جن کا تعلق ماضی میں ایرانی پاسدارانِ انقلاب سے رہا ہے جن میں مہدی تریمی اور احسان کے نام بھی شامل ہیں۔فیفا صدر انفنٹینو پہلے ہی واضح کرچکے ہیں کہ ایران کے میچز امریکا میں شیڈول کے مطابق ہی ہونگے ، ایران کو گروپ جی میں نیوزی لینڈ، بیلجیئم اور مصر کے ساتھ رکھا گیا ہے جبکہ ٹیم اپنا پہلا میچ 15 جون کو لاس اینجلس میں کھیلے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک دوسرے کی طاقت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنگ کب تک چلے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
معرکہ حق کے ہر ہیرو کو سلام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو چین سے کیا ملے گا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
عالمی سپر پاور کا بدلتا منصب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak