صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاند پر رہائش کیلئے بُکنگ شروع، پیشگی ادائیگی کا اعلان

  • عجائب دنیا
چاند پر رہائش کیلئے بُکنگ شروع، پیشگی ادائیگی کا اعلان

لاہور(نیٹ نیوز) جی آر یو سپیس کمپنی نے 10 لاکھ ڈالر پیشگی پر چاند پر کمرا بُک کرنے کا اعلان کر دیا ہے ۔

خلائی سیاحت اور مستقبل کی رہائش کے شعبے میں سرگرم ادارے جی آر یو سپیس نے ایک غیر معمولی اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اب عام افراد بھی چاند پر اپنا کمرہ بُک کرا سکتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق اس مقصد کے لیے 10 لاکھ امریکی ڈالر بطور پیشگی ادائیگی درکار ہوں گے ۔جی آر یو سپیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ مستقبل کی خلائی رہائش کے تصور کے تحت متعارف کرایا گیا ہے ، جس میں چاند پر جدید سہولیات سے آراستہ کمروں کی تعمیر شامل ہے ۔ کمپنی کے مطابق ابتدائی بکنگ کا مقصد ممکنہ صارفین کی دلچسپی اور سرمایہ کاری کا جائزہ لینا ہے ۔ماہرین کے مطابق اگرچہ خلائی سیاحت تیزی سے ترقی کر رہی ہے ، تاہم چاند پر نجی رہائش اور ملکیت سے متعلق بین الاقوامی قوانین اور تکنیکی چیلنجز تاحال ایک بڑا سوال ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان سے دہشتگردوں کو لاکربسا نافاش غلطی:خیبرپختونخوا کو دہشتگردی سے نمٹنے کیلئے 800ارب دیئے،صوبے میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہوچکا:شہباز شریف

سانحہ گل پلازہ:حکومتی اتحادیوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں جھڑپ،لواحقین اپنے پیاروں کیلئے تڑپتے رہے

آئند بجٹ میں تنخواہ داروں صنعتوں کو ریلیف دینے کی تیاریاں آئی ایم ایف کو منایا جائیگا

مضبوط پولیس سلامتی کیلئے نا گزیر،افواج ساتھ ہونگی:فیلڈ مارشل

سپریم کورٹ نے قتل کے ملزم کو15سال بعد بری کرکے رہائی کا حکم دیدیا

عوام کی ضرورت کا مکمل احساس ،سہولیات پر اربوں روپے لگا رہے:مریم نواز

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak