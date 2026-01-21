صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہاز کی کھڑکی میں چھوٹا سا ’’سوراخ ‘‘کیوں ہوتا ہے

  • عجائب دنیا
جہاز کی کھڑکی میں چھوٹا سا ’’سوراخ ‘‘کیوں ہوتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)ہوائی جہاز کی کھڑکی کے شیشوں میں ایک چھوٹا سا سوراخ موجود ہوتا ہے ،یہ سوراخ ہوائی جہاز میں انجینئرنگ اور ڈیزائن کی تاریخ کا ایک اہم حصّہ ہے اور انہیں‘بلیڈ ہولز’ کہا جاتا ہے ۔

دراصل، آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کیلئے جہاز کے کیبن کو دباؤ میں رکھا جاتا ہے تاکہ مسافر اور کیبن کریو آسانی سے سانس لے سکیں، اس عمل کو جیٹ انجن کی مدد سے کیبن میں ہوا پمپ کر کے ممکن بنایا جاتا ہے ۔اب مسئلہ یہ ہے کہ آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کیلئے جیٹ انجن کا ہوا پمپ کر کے جہاز کے کیبن کو زیادہ دباؤ میں رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کیبن میں موجود دباؤ اور باہر کی ہوا کے دباؤ میں فرق ہونے کی وجہ سے جہاز کی کھڑکیوں کے شیشوں پر دباؤ پڑے گا کیبن اور باہر کی ہوا کے دباؤ کو برابر رکھنے کے لیے جہاز کی کھڑکی کے شیشوں میں سوراخ یعنی ‘بلیڈ ہولز’ بنائے جاتے ہیں۔

 

