صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کو کھانا کھلاتے وقت موبائل دینے کی دشمنی نہ کیجئے

  • عجائب دنیا
بچوں کو کھانا کھلاتے وقت موبائل دینے کی دشمنی نہ کیجئے

لاہور(نیٹ نیوز) آج کل کے والدین کا ایک طرز عمل ایسا ضرور ہے جو بچوں کے ساتھ سراسر ‘‘دشمنی’’ کرنے کے مترادف ہے ۔آج کے گھریلو ماحول میں بچوں کو خاموش رکھنے یا آسانی سے کھانا کھلانے کیلئے موبائل فون تھما دینا گہرا اور خاموش نقصان بن سکتا ہے ۔

زندگی کے ابتدائی برس، جن میں بچے کا دماغ، زبان اور جذباتی نظام تیزی سے نشوونما پاتے ہیں، اگر کے زیرِ اثر گزر جائیں تو اس کے اثرات برسوں تک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ کھانے کے دوران موبائل دینے سے بچے کی توجہ خوراک، ذائقے اور جسمانی اشاروں سے ہٹ جاتی ہے ، نتیجتاً وہ نہ تو بھوک کو پہچان پاتا ہے اور نہ ہی کھانے سے جڑا صحت مند رشتہ قائم ہو پاتا ہے ۔ماہرین کے مطابق آہستہ آہستہ بچے کی بولنے کی رفتار، توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت، نیند کا معیار اور جذباتی توازن متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان سے دہشتگردوں کو لاکربسا نافاش غلطی:خیبرپختونخوا کو دہشتگردی سے نمٹنے کیلئے 800ارب دیئے،صوبے میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہوچکا:شہباز شریف

سانحہ گل پلازہ:حکومتی اتحادیوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں جھڑپ،لواحقین اپنے پیاروں کیلئے تڑپتے رہے

آئند بجٹ میں تنخواہ داروں صنعتوں کو ریلیف دینے کی تیاریاں آئی ایم ایف کو منایا جائیگا

مضبوط پولیس سلامتی کیلئے نا گزیر،افواج ساتھ ہونگی:فیلڈ مارشل

سپریم کورٹ نے قتل کے ملزم کو15سال بعد بری کرکے رہائی کا حکم دیدیا

عوام کی ضرورت کا مکمل احساس ،سہولیات پر اربوں روپے لگا رہے:مریم نواز

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak