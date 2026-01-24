صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کا ایک اور بڑا نقصان دریافت

  • عجائب دنیا
جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کا ایک اور بڑا نقصان دریافت

لندن(شوبز ڈیسک)فلو ایسا مرض ہے جس کا سامنا متعدد افراد کو ہوتا ہے مگر مناسب مقدار میں وٹامن ڈی کے استعمال سے آپ خود کو فلو سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔یہ بات برطانیہ میں ہونے والی تحقیق میں سامنے آئی۔

آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں دریافت ہوا کہ وٹامن ڈی کی کمی کے شکار افراد میں نظام تنفس کے انفیکشنز سے متاثر ہونے یا اس کے باعث ہسپتال میں داخلے کا خطرہ 33 فیصد زیادہ ہوتا ہے ۔ تحقیق میں مختلف وائرل اور بیکٹریل بیماریاں جیسے فلو، نمونیا اور دیگر سے متاثر ہونے کے خطرے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ تحقیق کے نتائج میں انکشاف ہوا کہ جو افراد وٹامن ڈی کی شدید کمی کے شکار ہوتے ہیں، ان میں نظام تنفس کی بیماریوں سے ہسپتال پہنچنے کا خطرہ دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے ۔ اس تحقیق کے نتائج امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak