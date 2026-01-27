آخر کچھ پلگز میں سوراخ کیوں موجود ہوتے ہیں
لاہور(نیٹ نیوز)کچھ برقی مصنوعات ایسی ہوتی ہیں جن میں موجود الیکٹرک پلگ کے پرونگز کے درمیان میں سوراخ موجود ہوتے ہیں ۔اس طرح کے الیکٹرک پلگ 1900 کی دہائی کے شروع میں ایک سائنسدان ہاروے ہبل نے تیار کیا تھا۔
`ان کے اورینل ڈیزائن میں پرونگز میں چھوٹے سوراخ موجود تھے تاکہ پلگ آسانی سے کسی جگہ سما سکے اور باہر نہ نکلے مگر اب اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اکثر بجلی کے آؤٹ لیٹ اس فیچر سے محروم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ایک سیفٹی فیچر ہے ۔کچھ ڈیوائسز اور مصنوعات کے ساتھ کمپنیوں کی جانب سے چھوٹی پلاسٹک ٹائیز کو ان پرونگز میں پرو دیا جاتا تھا جب تک یہ ٹائی موجود ہوتی ہے پلگ لگانا ممکن نہیں ہوتا اور انہیں پہلے ہٹانا ہوتا ہے ۔جب انہیں ہٹایا جاتا ہے تو انتباہی ہدایات کا پلے کارڈ بھی نظر آتا ہے تاکہ صارف کو معلوم ہوسکے کہ اس پلگ کو کس طرح پہلی بار استعمال کرنا ہے۔