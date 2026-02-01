صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی میں نمک دل کی صحت متاثر کر سکتا :تحقیق

  • عجائب دنیا
پانی میں نمک دل کی صحت متاثر کر سکتا :تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پینے کے پانی میں نمک کی موجودگی دل کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے ۔فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے محققین کی ٹیم نے دنیا بھر سے موجودہ شواہد کا جائزہ لیا۔

اس تحقیق میں دنیا کی27 مختلف آبادیوں پر مبنی مطالعات کے نتائج کو یکجا کیا گیا جس میں 74 ہزار سے زیادہ شرکاء شامل تھے ۔اس تحقیق کے دوران جس ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا وہ امریکا، بنگلہ دیش، ویتنام، کینیا، آسٹریلیا، اسرائیل اور کئی یورپی ممالک سے اکٹھا کیا گیا ہے اور زیادہ تر ڈیٹا ساحلی علاقوں سے اکٹھا کیا گیا ہے ۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ نمکین پانی پینے والے افراد کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا، ایسے افراد کے سسٹولک پریشر میں تقریباً 3.2 ایم ایم ایچ جی اور ڈائی اسٹولک پریشر میں تقریباً 2.8 ایم ایم ایچ جی کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ نمکین پانی پینے والے افراد میں ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بھی 26 فیصد زیادہ ظاہر ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بلوچستان : 12 مقامات پر حملے ناکام، 92 دہشتگرد ہلاک، 15 جوان شہید

ڈیڈ لائن دیدی، معاہدہ ہوجائیگا : ٹرمپ، امریکا کیساتھ مذاکرات کی جانب پیش رفت ہوئی : ایران

پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح، پورا ملک مستفید ہوگا : شہباز شریف ، انصاف اور معیار ہر دہلیز تک پہنچے گا : مریم نواز

ڈیزل 11.30 روپے لٹر مہنگا، پٹرول کے نرخ برقرار : ایل پی جی قیمت میں 6.37 روپے کا اضافہ

کینیڈا کیساتھ تجارت، کان کنی اورزرعی تعاون بڑھائینگے ، جام کمال

پی پی حکومت 3 ہزار 326 ارب ہڑپ کرگئی، حافظ نعیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak