آسٹریا نے ہٹلر کی جائے پیدائش کو پولیس سٹیشن بنا دیا

ویانا(نیٹ نیوز)آسٹریا کے شہر بروناؤ ایم ان کے جس گھر میں ایڈوولف ہٹلر پیدا ہوا تھا، اسے پولیس سٹیشن میں تبدیل کر دیا گیا۔غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت اس مقام کو غیر جانبدار بنانے کی خواہاں ہے۔۔۔

 جس کے لیے 2016ء میں ایک قانون منظور کر کے خستہ حال عمارت کو اس کے نجی مالک سے تحویل میں لے لیا گیا تھا۔20 اپریل 1889ء کو پیدا ہونے والے ایڈوولف ہٹلر نے اپنی ابتدائی زندگی کا مختصر عرصہ اسی گھر میں گزارا تھا، یہ عمارت شہر کے وسط میں ایک تنگ اور دکانوں سے گِھری گلی میں واقع ہے ۔گھر کے سامنے نصب یادگاری پتھر پر درج ہے ‘امن، آزادی اور جمہوریت کے لیے ، فاشزم پھر کبھی نہیں، لاکھوں مرنے والوں کا انتباہ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق معمار عمارت کے بیرونی حصے پر آخری کام مکمل کر رہے ہیں۔وزارتِ داخلہ کے مطابق پولیس اہلکار 2026ء کی دوسری سہ ماہی میں یہاں منتقل ہوں گے ۔

 

