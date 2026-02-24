صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھدائی کے دوران 2000برس قدیم رومی مقام دریافت

  • عجائب دنیا
کھدائی کے دوران 2000برس قدیم رومی مقام دریافت

برلن(نیٹ نیوز)جرمنی میں مزدوروں نے کام کے دوران تقریباً 2000 برس قدیم اہم رومی مقام دریافت کر لیا۔

اس حادثاتی دریافت (جو ایل وی آر یہودی میوزیم کی تعمیر کے دوران ہوئی) میں ایک نجی قربان گاہ (جہاں دیوی دیوتاؤں کو بلی چڑھائی جاتی تھی)، ایک عمارت کی وسیع بنیادیں اور ایک پتھر کا زینہ شامل تھے۔ ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس جگہ کی اصل رومی قبضے کی پہلی صدی سے ملتی ہیں۔ان سب سے سب سے پرانا ڈھانچہ پتھر کے زینے کا ہے جس کا صرف درمیانی حصہ باقی ہے ۔ یہ زینہ پریٹوریم (مقامی گورنر کی سرکاری رہائش گاہ) دریائے رائن کی جانب جاتا تھا۔ تاہم، اس کے سروں کا حتمی طور پر تعین نہیں کیا جا سکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹیرف اختیارات محدود کرنیکا عدالتی فیصلہ احمقانہ :ٹرمپ

ایران سے کشیدگی ، امریکا نے بیروت سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا

دنیا بھر میں قانون کی حکمرانی کو طاقت کی حکمرانی نے پیچھے دھکیل دیا:اقوام متحدہ

وینزویلا کا امریکا سے صدر نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ

میکسیکو :ڈرگ لارڈ کی ہلاکت، جھڑپیں،25 نیشنل گارڈ ہلاک

کم جونگ دوبارہ شمالی کورین حکمران پارٹی کے سربراہ منتخب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak