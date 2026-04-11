100دن روازنہ100کلو میٹر دوڑنے کا عالمی ریکارڈ

  • عجائب دنیا
بیجنگ (نیٹ نیوز)چین میں ایک شخص نے الٹرا میراتھون میں لگاتار 100 دن تک روزانہ 100 کلومیٹر دوڑ کر شاندار ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔

لانگ شا کے نام سے مشہور ہوانگ زینگ لونگ نے چین کے شہر فوشان میں 6 دسمبر 2025 سے 15 مارچ 2026 کے درمیان کل 10ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہوانگ زینگ لونگ نے کورونا کے وقت سے دوڑنے کی تیاری کی اور اپنا بزنس بند کرکے پوری توجہ دوڑنے پر لگائی۔ رپورٹ کے مطابق ہوانگ زینگ لونگ نے چین بھر میں 365 دن تک دوڑنے کی مشق کی اور پھر اس چیلنج میں حصہ لیا، الٹرا میراتھون رنر نے لگاتار 100 دن تک روزانہ 100 کلومیٹر تک دوڑ کر سب کو حیران کردیا۔اس حوالے سے ہوانگ زینگ لونگ نے کہا کہ گنیز ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے اعزاز حاصل کرنا ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے ۔

 

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ راولپنڈیز کی ناکامیوں کا سلسلہ دراز گلیڈی ایٹرز کی فتح

قومی ہاکی ٹیم کے دورہ انگلینڈ اور بیلجیم کیلئے فنڈز جاری

نیشنل ویمنز ٹی 20،سٹرائیکرز کی چیلنجرز کو شکست دیدی

سیم بلنگز نے پی ایس ایل کو کیریئر کی ترقی قرار دے دیا

پیٹر سڈل کو خاتون دوست نے بھی چاچا کہہ دیا

عالمی ٹینس آئیکون بیورن بورگ پاکستان کا دورہ کریں گے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تعصب حجابِ اکبر ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
تیل کی قیمتیں اور الّو کی خریدوفروخت
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کا پل، پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ مذاکرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
پرانا یا نیا ورلڈ آرڈر؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
عَدُوّ شرے برانگیزد
مفتی منیب الرحمٰن
