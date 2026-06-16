صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کا پانی میں حیران کر دینے والا نیا تعمیراتی منصوبہ

  • عجائب دنیا
چین کا پانی میں حیران کر دینے والا نیا تعمیراتی منصوبہ

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین اکثر اپنی تعمیرات سے دنیا کو حیران کردیتا ہے مگر اس کا نیا منصوبہ واقعی حیران کر دینے والا ہے ۔درحقیقت یہ تعمیراتی منصوبہ کسی صحرا یا شہر میں مکمل نہیں کیا جارہا بلکہ اسے پانی کے اوپر تیار کیا جار ہا ہے ۔

ڈالیان جنزہووان انٹرنیشنل ائیرپورٹ کو جنژوو بے پر تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہ چین کا پہلا ہوائی اڈا ہے جسے سمندری پانیوں کے اوپر ایک مصنوعی جزیرے پر تعمیر کیا جائے گا۔7.7 سکوائر میل رقبے پر پھیلا یہ ائیرپورٹ آئی لینڈ اتنا بڑا ہے کہ کسی مسافر کے طیارے پر سوار ہونے سے قبل ہی دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے ۔اصل کہانی اس کا حجم نہیں بلکہ گنجان شہر کے تجارتی راستوں کو مضبوط بنانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک مکمل ائیرپورٹ سمندر کے اوپر تیار کیے گئے جزیرے پر کام کرسکتا ہے ۔ ساڑھے 7 ارب ڈالرز لاگت کے اس ائیرپورٹ منصوبے کے پہلے مرحلے کی تعمیر کا 37 فیصد حصہ مکمل ہوچکا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز،5حدیں بحال

شرحِ سود برقرار رکھنے پرصنعتی و تجارتی حلقوں میں مایوسی

وافی انرجی اور ریسکیو اداروں کی مشترکہ ہنگامی مشق کا کامیاب انعقاد

چینی سرمایہ کاروں کا پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ پر اعتماد

لکی انوسٹمنٹس لمیٹڈ اورڈی آئی بی پاکستان میں اسٹریٹجک شراکت داری

چاندی230،سونا10800روپے مہنگا،ڈالر کی قدرکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak