ڈالر ایک پیسے سستا،تولہ سونا430662روپے پر مستحکم،چاندی مستحکم
کراچی (بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کی سے 280.71 روپے پر بند ہوا۔
دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 4083 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4 لاکھ 30 ہزار 662 روپے پر برقرار رہا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 لاکھ 69 ہزار 223 روپے پر مستحکم رہی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 55 روپے کے اضافے سے 5 ہزار 368 روپے ہوگئی تھی۔