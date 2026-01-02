صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل فونزکی درآمدات میں 40.51فیصداضافہ ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
موبائل فونزکی درآمدات میں 40.51فیصداضافہ ریکارڈ

5ماہ میں درآمدات پر801.13ملین ڈالر زرمبادلہ خرچ ہوا،ادارہ شماریات

اسلام آباد (اے پی پی) موبائل فونزکی درآمدات میں جاری مالی سال کے پہلے پانچ ماہ میں سالانہ بنیادوں پر40.51فیصدکااضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعدادوشمارکے مطابق مالی سال کے پہلے 5ماہ میں موبائل فونزکی درآمدات  پر 801.13 ملین ڈالرزرمبادلہ خرچ ہوا جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلہ میں 40.51فیصدزیادہ ہے ،گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں موبائل فونز کی درآمدات پر570.18 ملین ڈالرزرمبادلہ خرچ ہواتھا۔

نومبرمیں موبائل فونزکی درآمدات پر156.56 ملین ڈالرزرمبادلہ خرچ ہوا جو نومبر 2024 کے مقابلہ میں 4.81فیصدزیادہ ہے ،نومبر 2024میں موبائل فونزکی درآمدات پر149.37ملین ڈالر زرمبادلہ خرچ ہواتھا۔اکتوبرکے مقابلہ میں نومبرمیں موبائل فونزکی درآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر  8.30 فیصدکی کمی ہوئی، اکتوبرمیں موبائل فونزکادرآمدی بل 144.56ملین ڈالرریکارڈکیاگیاتھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

برطانیہ:گزشتہ برس نیشنل لاٹری نے 365افراد کو کروڑ پتی بنایا

معمر ترین بلی فلاسی کی 30ویں سالگرہ، عالمی ریکارڈ بنالیا

امریکا:ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے

نوجوان کے معدے سے 7ٹوتھ برش اور رینچ نکل آئے

دمے کے مریضوں کی جان بچانے والا نیا انجکشن تیار

میٹا نے مشہور اے آئی کمپنی Manus خرید لی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak