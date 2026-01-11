کاٹی صدر نے شہر سے آوارہ کتے تلف کرنے کا مطالبہ کردیا
بڑھتے سگ گزیدگی کیسز پرتشویش کا اظہار، موثر اقدامات ضروری، محمد اکرام نیوٹرل کرنے کا عمل وقت طلب، اس کے نتائج فوری سامنے نہیں آسکتے ، گفتگو
کراچی (کامرس رپورٹر)کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد اکرام راجپوت اور ایکٹنگ پیٹرن ان چیف زبیر چھایا نے شہر میں بڑھتے سگ گزیدگی واقعات پر تشویش کا اظہارکرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں سگ گزیدگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ، جس کے باعث شہریوں بالخصوص بچوں اور بزرگوں کی جانیں شدید خطرے میں ہیں۔ موجودہ صورتحال میں فوری اور مؤثر اقدامات کے لیے آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے سوا کوئی عملی راستہ باقی نہیں رہا، صدر کاٹی محمد اکرام راجپوت نے واضح کیا کہ نیوٹرل کرنے کا عمل نہ صرف وقت طلب ہے بلکہ موجودہ ہنگامی صورتحال میں اس کے نتائج فوری طور پر سامنے نہیں آ سکتے ، جبکہ سگ گزیدگی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مخالفت میں بار بار عدالتوں سے حکم امتناع حاصل کر لیا جاتا ہے جسکے باعث مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے اور شہری مسلسل اذیت کا شکار ہیں۔اکرام راجپوت کا کہنا تھا کہ آوارہ کتوں کے باعث شہریوں، بالخصوص بچوں اور بزرگوں کو درپیش خطرات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے ، کورنگی صنعتی علاقے میں بھی ملازمین کو آوارہ کتوں کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے ، جس سے یہ اقدام وقت کی اہم ضرورت بن گیا تھا۔ میئر کراچی کی قیادت میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے اٹھایا گیا یہ قدم عوامی تحفظ، صحت عامہ اور شہری امن و امان کے لیے نہایت اہم ہے۔