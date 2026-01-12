بینکس یونین کی تاریخی کارکردگی پربینکنگ انڈسٹری کومبارکباد
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان بینکس ایسوسی ایشن (پی بی اے )نے بینکنگ انڈسٹری بالخصوص 7 پاکستانی بینکوں کومبارکباد پیش کی ہے ، جنہوں نے ایس اینڈ پی گلوبل مارکیٹ انٹیلی جنس کی جانب سے 2025 کے لیے مرتب کی گئی ایشیا پیسیفک کے سرفہرست 15 بینکوں کی فہرست میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے ۔
یہ عالمی اعزاز محض ادارہ جاتی کامیابی نہیں بلکہ عام آدمی کی فتح بھی ہے ۔ صرف ان 7 بہترین کارکردگی دکھانے والے بینکوں کی مجموعی ریٹرن کے نتیجے میں بے پناہ قدر پیدا ہوئی ہے ، جس کا براہ راست فائدہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) میں 1.5 ارب سے زائد شیئرز رکھنے والے چھوٹے سرمایہ کاروں کو پہنچا ہے ، جو درحقیقت اس کامیابی کے حقیقی مالک ہیں۔ اپنے بیان میں پی بی اے کے چیف ایگزیکٹو اور سیکریٹری جنرل منیر کمال نے اس امر کی نشاندہی کی کہ شیئرز کی بڑی تعداد میں ہونے والا یہ اضافہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس شاندار کارکردگی کے ثمرات سرمایہ مارکیٹ کی نچلی سطح تک پہنچ رہے ہیں۔ یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ سب سے زیادہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ انڈسٹری میں سرفہرست رہا اور اس نے یہ ثابت کیا کہ بڑے بینک بھی غیر معمولی منافع کے ساتھ استحکام اور چستی کو یکجا رکھ سکتے ہیں۔ منیر کمال نے کہایہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ بینک اتنی وسیع سطح پر شیئر ہولڈرز کے لیے قدر پیدا کریں۔ اس سے بھی زیادہ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ یہ کامیابی حقیقی معیشت کو تقویت دینے اور زمینی سطح پر مثبت اثرات پیدا کرنے کے ساتھ حاصل کی گئی۔