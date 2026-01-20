ایک تولہ سونا7500روپے مہنگا،نئی قیمت تاریخی سطح پر
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 3پیسے کی کمی سے 279.92 روپے کا ہوگیا۔
دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 75 ڈالر کے بڑے اضافے سے 4670 ڈالر فی اونس کا ہوگیا ۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں بڑے اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 7 ہزار 500 روپے کے نمایاں اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 89 ہزار 362 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 6 ہزار 431 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 19 ہزار549 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 300 روپے کے بڑے اضافے سے 9 ہزار 782 روپے کی بلند سطح پر جاپہنچی۔