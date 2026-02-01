صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تانبے کی برآمدات بڑھ کر 1.14 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں

  • کاروبار کی دنیا
تانبے کی برآمدات بڑھ کر 1.14 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں

اسلام آباد (آئی این پی) پاکستان کے معدنی شعبہ نے عالمی صنعتی سپلائی چین میں مضبوط مقام حاصل کرلیا۔

پاکستان کی جانب سے چین کو معدنی برآمدات میں 2025 کے دوران نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، پاکستان سے تانبے اور تانبے سے بنی مصنوعات کی برآمدات بڑھ کر 1.14 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ایلومینیم خام کی برآمدات میں 4700 فیصد اضافہ ہوا جس کی بدولت برآمدات 14.16 ملین ڈالر کی بلند سطح پر پہنچ گئیں، چین کو زنک کی برآمدات 110.90 ملین ڈالر اور کرومائٹ کی برآمدات 89.43 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کی آسٹریلیا کیخلاف 7سال بعد ٹی 20سیریز میں فتح

ایشین سنوکر چیمپئن شپ :پاکستانی کیوئسٹ محمدآصف کافاتحانہ آغاز

قازقستان کی ربیکانا نے آسٹریلین اوپن ویمنز ٹائٹل جیت لیا

انڈر 19ورلڈ کپ :سیمی فائنل میں رسائی پاک بھارت مقابلہ آج

ٹی 20ورلڈکپ کیلئے آسٹریلوی سکواڈکااعلان ،پیٹ کمنز باہر

ٹی 20ورلڈ کپ میں 8ایسوسی ایٹ ممالک کی ٹیمیں بھی شریک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak