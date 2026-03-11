صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑیوں کی مجموعی فروخت میں 43 فیصد اضافہ ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
گاڑیوں کی مجموعی فروخت میں 43 فیصد اضافہ ریکارڈ

8ماہ میں ایک لاکھ 28 ہزار 498 یونٹس فروخت،ماہانہ 26فیصدکمی رہی

کراچی(رپورٹ:حمزہ گیلانی)آٹو موبائل شعبے میں مجموعی طور پر بحالی کے آثار سامنے آ رہے ہیں تاہم ماہانہ بنیاد پر فروخت میں اتار چڑھاؤ بدستور جاری ہے ۔پاماکے مطابق رواں مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ کے دوران گاڑیوں کی فروخت 43 فیصد اضافے کے ساتھ1 لاکھ 28 ہزار 498 یونٹس تک پہنچ گئی جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں نمایاں بہتری کو ظاہر کرتی ہے ،تاہم ماہانہ بنیاد پر فروری 2026 میں گاڑیوں کی فروخت کم ہو کر17 ہزار 121 یونٹس رہی، جو ایک ماہ قبل کے مقابلے میں تقریباً 26 فیصد کمی کو ظاہر کرتی ہے۔

فروری  میں موٹر سائیکلوں اور رکشوں سمیت دو اور تین پہیوں والے یونٹس کی فروخت ایک لاکھ 59 ہزار 512 یونٹس تک پہنچ گئی جو 24 فیصد زیادہ ہے ، تاہم ماہانہ بنیاد پر اس شعبے میں 12 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ پہلے آٹھ ماہ میں دو اور تین پہیوں والے یونٹس کی مجموعی فروخت 31 فیصد اضافے سے 12 لاکھ 65 ہزار 61 یونٹس تک پہنچ گئی ۔ سابق چیئرمین پاما مشہود علی خان نے دنیا نیوز کو بتایا کہ شرح سود میں کمی، معاشی سرگرمیوں میں بہتری اور جدید ٹیکنالوجی آٹو سیکٹر میں مجموعی طور پر مسلسل بحالی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak