صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حالیہ بارشیں، روئی کی قیمتوں میں استحکام کے بعد تیزی کارجحان

  • کاروبار کی دنیا
حالیہ بارشیں، روئی کی قیمتوں میں استحکام کے بعد تیزی کارجحان

چین سے درآمدات پرتشویش، عالمی نمائش میں پاکستانی ٹیکسٹائل کی دھوم،رپورٹ

کراچی(این این آئی)ملک میں حالیہ بارشوں کے بعد مقامی کاٹن مارکیٹ میں روئی کی قیمتوں میں استحکام کے بعد تیزی کا رجحان سامنے آیا، تاہم کپاس کی فصل کو درپیش طویل المدتی چیلنجز، کپاس پیدا کرنیوالے علاقوں میں شوگر ملوں کے بڑھتے قیام، چین سے مبینہ انڈر انوائسنگ کے ذریعے کاٹن یارن اور فیبرک کی درآمدات اور ٹیکسٹائل صنعت پر بڑھتے دباؤ نے متعلقہ حلقوں میں تشویش پیدا کر دی۔ دوسری جانب امریکہ میں منعقدہ عالمی ٹیکسٹائل نمائش میں پاکستانی مصنوعات کی بھرپور پذیرائی نے ملکی برآمدی شعبے کیلئے مثبت اشارے دیے ہیں۔ کاٹن مارکیٹ ذرائع کے مطابق پنجاب میں حالیہ بارشوں سے روئی کے نرخوں میں فی من تقریباً 500 روپے اضافہ ہوا، جبکہ سندھ کے کپاس پیدا کرنے والے علاقوں میں بھی بارشوں کے آغاز کو فصل کیلئے مفید قرار دیا جا رہا ہے ۔ ٹیکسٹائل ملز ضرورت کے مطابق محتاط انداز میں خریداری کر رہی ہیں، جبکہ جنرز پھٹی کی دستیابی اور لاگت کو مدنظر رکھتے ہوئے روئی فروخت کر رہے ہیں۔ سندھ میں روئی کا بھاؤ 18 ہزار 100 سے 18 ہزار 400 روپے فی من، پنجاب میں 18 ہزار 600 سے 19 ہزار 200 روپے اور بلوچستان میں 18 ہزار 200 سے 18 ہزار 400 روپے فی من کے درمیان رہا، جبکہ کراچی کاٹن ایسوسی ایشن نے اسپاٹ ریٹ 18 ہزار 200 روپے فی من برقرار رکھا۔ عالمی منڈی میں بھی کاٹن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری رہا اور نیویارک کاٹن فیوچر 79 سے 81 امریکی سینٹ فی پاؤنڈ کے درمیان رہا۔ کراچی کاٹن بروکرز فورم کے چیئرمین نسیم عثمان کے مطابق عالمی سیاسی کشیدگی اور بین الاقوامی طلب و رسد بھی کپاس کی قیمتوں پر اثرانداز ہو رہی ہ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

12 وارداتیں:شہری لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

پی ٹی آئی رہنما عبداللہ قتل کیس،6سہولت کار گرفتار

اوورسیزپاکستانی کو قطر سے سیالکوٹ بلاکر قتل کرڈالا

مریدکے :شوہر سے جھگڑے پر خاتون نے خودکشی کر لی

مختلف شہروں میں مبینہ پولیس مقابلے ، ڈکیتی کے 2ملزم ہلاک

کامونکے 2:منشیات فروش گرفتار اڑھائی کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak