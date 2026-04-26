صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون محتسب پنجاب کا قصر بہبود کا دورہ، سٹیچنگ یونٹ کا جائزہ

  • فیصل آباد
خاتون محتسب پنجاب کا قصر بہبود کا دورہ، سٹیچنگ یونٹ کا جائزہ

سٹیچنگ یونٹ کے قیام کا سہرا بھی ڈاکٹر نجمہ افضل کو جاتا ہے :انچارج ادارہ

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)خاتون محتسب پنجاب ڈاکٹر نجمہ افضل نے گزشتہ روز قصر بہبود کا دورہ کیا اور سٹیچنگ یونٹ میں جاری کاموں کا جائزہ لیا۔انہوں نے ادارہ میں موجود خواتین ورکرز کو خاتون محتسب پنجاب کی جانب سے خواتین کے حقوق کے تحفظ کیلئے کئے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا اور ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت کی۔انچارج ادارہ ریحانہ یاسمین نے ڈاکٹر نجمہ افضل کی بطور چیئرپرسن قصر بہبود خدمات کو سراہتے ہوئے بتایا کہ کیلاش انٹرپرائزز کے تعاون سے قائم سٹیچنگ یونٹ کے قیام کا سہرا بھی ڈاکٹر نجمہ افضل کو جاتا ہے ۔اس موقع پر شہناز بشیر ریٹائرڈ پرنسپل کارخانہ بازار کالج، ڈائریکٹر ایچ آر کیلاش محمد طارق، شفقت رسول، روبینہ شہاب ایڈووکیٹ اور ایڈوائزری کمیٹی کے دیگر ارکان بھی موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک اور معرکۂ حق
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستان کا سماجی ماحول اب بدلیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دشمن کی تلاش جاری رہے گی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
رازداری کے پردے میں مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انا کی بھینٹ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، بدلتی عالمی بساط اور امن کی راہیں
محمد عبداللہ حمید گل