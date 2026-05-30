صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلمان اکرم کی جنید افضل ساہی کی عیادت، حکومت پر تنقید

  • فیصل آباد
سلمان اکرم کی جنید افضل ساہی کی عیادت، حکومت پر تنقید

اپوزیشن بجٹ سیشن میں بھرپور کردار ادا کریگی،عوامی مسائل اجاگر کرنے کا اعلان

پینسرہ(نمائندہ دنیا)پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے فیصل آباد آمد کے دوران جنید افضل ساہی کی عیادت کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد، علی سرفراز، دیگر اراکین اسمبلی، ضلعی صدر اور سیکرٹری سمیت پارٹی رہنما و کارکنان بھی موجود تھے ۔سلمان اکرم راجہ نے اس موقع پر پارٹی کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی، کرپشن اور بے ضابطگیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بجٹ سیشن میں بھرپور کردار ادا کرے گی اور عوامی مسائل ہر فورم پر اجاگر کیے جائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں عوام مہنگائی، غربت اور لاقانونیت سے شدید متاثر ہیں جبکہ ادارے بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں ہزاروں سیاسی کارکنان قید ہیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے ۔سلیمان اکرم راجہ نے پارٹی کارکنان کو متحد رہنے اور عوامی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عالمی بینک کے اشتراک سے پانی کی فراہمی کا جدید نظام بنانے کا فیصلہ

ای بائیکس کی خریداری میں مبینہ کرپشن: ڈائریکٹر فنانس، ورکس اور ویلفیئر کے خلاف انکوائری کمیٹی کی کارروائی معطل

ہرجانے کے خلاف پاکستان ہاکی فیڈریشن کی اپیل منظور

سنی تحریک اور اہلسنت فاؤنڈیشن کے تحت گوشت تقسیم

مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے اہداف دنیا کے امن کیلئے خطرہ، شجاع شیخ

بہار کالونی میں بچی کے باپ نے خودکشی کرلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید‘ رشتہ دار اور کتابیں
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دو فون نمبر اور اداروں کی ذمہ داری
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کتب خانوں سے لے کر سکرینوں تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوامی بے حسی
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
عالمی طاقتوں کی نئی حکمت عملی
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
کون جیتا، کون ہارا!
مفتی منیب الرحمٰن