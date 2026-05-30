ایس پی انوسٹی گیشن چنیوٹ کی جامعہ مسجد مدنی میں کچہری

شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کی یقین دہانی کروائی گئی

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ ایس پی انوسٹی گیشن چنیوٹ محمد عثمان ملک نے نماز جمعہ کے موقع پر جامعہ مسجد مدنی، لاری اڈا چنیوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔کھلی کچہری میں ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسران اور نمازیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ایس پی انوسٹی گیشن نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کی یقین دہانی کروائی۔

انہوں نے متعلقہ افسروں کو شہریوں کی دادرسی یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کمپلینٹ سیل کو موصولہ درخواستوں پر عملدرآمد کرکے فالو اپ رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس پی انوسٹی گیشن محمد عثمان ملک نے کہا کہ مساجد میں کھلی کچہریوں کا انعقاد حضرت محمد ﷺ کی سنت ہے تاکہ عوام کے مسائل ان کے پاس جا کر سنے اور حل کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینا اور پولیس و عوام کے درمیان اعتماد کو مضبوط بنانا ہے ۔

 

