فیصل آباد ڈویژن : عید کا صفائی آپریشن مکمل، 39 ہزار 360 ٹن آلائشیں اٹھا کر ڈمپ کی گئیں

  • فیصل آباد
ستھراپنجاب ایجنسی کے عملے نے چاروں اضلاع میں عوام کی 14ہزار 648شکایات کو نمٹایا ،ضلع فیصل آباد کے مختلف مقامات سے 23ہزار 126ٹن آلائشیں اٹھاکر تلف کی گئیں

فیصل آباد،چنیوٹ(خصوصی رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر)فیصل آباد ڈویژن میں ستھراپنجاب ایجنسی کا کامیاب عید الاضحی صفائی آپریشن مکمل ہوگیا۔چاروں اضلاع میں 39 ہزار 360 ٹن آلائشیں اٹھا کر ڈمپ کی گئیں جبکہ14 ہزار 648 عوامی شکایات کو نمٹایا گیا۔ضلع فیصل آباد سے 23 ہزار 126ٹن آلائشیں اٹھاکر تلف کی گئیں اور8610شکایات نمٹائی گئیں۔ ضلع جھنگ میں 5ہزار 966ٹن آلائشیں اور 2824 کمپلینٹس حل،ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 5474 ٹن آلائشیں تلف اور 2017عوامی شکایات کا ازالہ اور ضلع چنیوٹ میں4ہزار794ٹن آلائشیں تلف اور 1197 عوامی شکایات حل کی گئیں۔ کمشنر فیصل آبادڈویژن مسرت جبیں نے چاروں اضلاع کی انتظامیہ اور ستھرا پنجاب ٹیموں کو مبارکباد دی۔انہوں نے شہریوں کے بھرپور تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کہاکہ ڈویژن بھر میں صفائی کا اعلیٰ معیار ہمہ وقت یقینی بنانا ترجیح ہے ۔انہوں نے متعلقہ کمحکموں کے افسروں کو ہدایت کی کہ اس حوالے سے اپنے فرائض دیانتداری سے انجام دیں۔

