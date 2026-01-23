E-paper
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
اسلام آباد ہائیکورٹ : ملازمین بحالی و مستقلی، پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات پر عملدرآمد روکنے کا فیصلہ برقرار
اسلام آباد میں درختوں کی جگہ ڈنڈیاں لگائی جاتیں : قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، ریکارڈ طلب
امریکی مشن کے زیر اہتمام ’’لیٹ فریڈم بیل رِنگ‘‘ کے عنوان سے تقریب
سرکاری زمین پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں : محسن نقوی
موسمیاتی تبدیلی موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج : مصدق ملک
NHA دوران برفباری شاہراہیں کھلی رکھے ، عبد العلیم خان
تازہ ترین
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، سانحہ گل پلازہ پر متفقہ قرارداد سمیت متعدد بلز منظور
قومی کرکٹرز کو لالچ لے ڈوبی، کروڑوں روپے کی جمع پونجی سے محروم
بالائی علاقوں میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج، لوگ محصور، مری میں داخلہ بند
ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ سرینا چوک اسلام آباد سے گرفتار
پی ٹی آئی والے دہشتگردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں: اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی
آج کے کالمز
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
