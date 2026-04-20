مدارس اور دینی درسگاہیں اسلام کے قلعے :مفتی منیب الرحمن

  • گوجرانوالہ
مدارس اور دینی درسگاہیں اسلام کے قلعے :مفتی منیب الرحمن

دنیا بھرمیں اسلام کا عالمگیر پیغام پہنچانے کیلئے علماقرآن وسنت کاعملی نمونہ پیش کریں

 حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)سابق چیئرمین مرکزی ہلال روئیت کمیٹی مفتی منیب الرحمن نے جامع سعیدیہ رضویہ انوارالحدیث کے سالانہ جلسہ دستارفضیلت کی تقریب سے خطاب کرتے کہا ہے کہ مدارس اور دینی درسگاہیں اسلام کے قلعے ہیں ،جہاں سے روشن ہونے والے علم وحکمت کے چراغ انسانیت کی رشد وہدایت کا باعث بنتے ہیں۔انہوں نے کہا آج انتشاروافتراق کے دور میں جس طرح گمراہی اور بے حیائی پھیلاکر لوگوں کو اسلام سے دور کیا جارہاہے ۔ان حالات میں ان مدارس اور درسگاہوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے ۔مدارس اور دینی درسگاہوں سے فارغ ہونے والے علما کو چاہئے کہ وہ اﷲاوراسکے پیارے محبوب ؐکی تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی عملہ نمونہ پیش کریں تاکہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کو دنیا کے قریہ قریہ میں پہنچایا جاسکے ۔تقریب کی صدارت پیر سید سجاد حیدر شاہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کیلیانوالہ شریف نے کی جبکہ جماعت الصفہ کے سربراہ بیرسٹر وسیم الحسن نقوی، پروفیسر علامہ سعید احمد سیال، علامہ حبیب اﷲجلالی، علامہ فیصل ندیم کیلانی،قاری اجمل نقشبندی ،صاحبزدہ سجاد حیدر نقوی ودیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر مفتی منیب الرحمن نے فارغ التحصیل طلبا اور علما کی دستاربندی بھی کی۔قبل ازیں مفتی منیب الرحمن کاحافظ آبادآمد پر شایان شان استقبال کیا گیا۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

سیفائر انٹرنیشنل سکول کی جانب سے خصوصی پری ویو ایونٹ کا کامیاب انعقاد

خواتین ونگ پارٹی کی مضبوطی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، روبینہ خالد

پولیس کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیار رہنے کی ہدایت

جوس کے استعمال سے اموات کی تصدیق نہیں ہوئی، ڈی ایچ او اسلام آباد

ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان کا منسٹر انکلیو اسلام آباد میں عشائیہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،800کلو مضر صحت گوشت تلف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر