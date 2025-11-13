اسلام آباد پولیس کا سرچ آپریشن، 47مشکوک افراد تھانے بند
200گھروں، 25دوکانوں، 15گاڑیوں اور 70موٹرسائیکلوں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ گولڑہ کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 35افراد، 200 گھروں، 25دوکانوں، 15گاڑیوں اور 70موٹر سائیکلوں کو چیک کیا۔ دوران سرچ آپریشن 47 مشکوک افراد کو جانچ پڑتال کیلئے تھانہ منتقل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور شہر بھر میں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری جرائم پیشہ افراد کے خاتمہ کیلئے تعاون کریں۔