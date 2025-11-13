صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد پولیس کا سرچ آپریشن، 47مشکوک افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
200گھروں، 25دوکانوں، 15گاڑیوں اور 70موٹرسائیکلوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ گولڑہ کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 35افراد، 200 گھروں، 25دوکانوں، 15گاڑیوں اور 70موٹر سائیکلوں کو چیک کیا۔ دوران سرچ آپریشن 47 مشکوک افراد کو جانچ پڑتال کیلئے تھانہ منتقل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور شہر بھر میں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری جرائم پیشہ افراد کے خاتمہ کیلئے تعاون کریں۔

