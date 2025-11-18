آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں ،پولیس افسروں کے مسائل سنے
مقررہ ٹائم فریم میں درخواستوں کو میرٹ پر حل کر کے رپورٹ پیش کرنیکی ہدایت
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے سنٹرل پولیس آفس میں اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لئے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ہدایات جاری کیں،انہوں نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا میرٹ پر اور فوری حل ہماری اولین ترجیح ہے ،کسی بھی شہری کو پولیس کے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کھلی کچہری میں آسکتا ہے ،میرے دروازے ہمیشہ اپنے شہریوں کے لئے کھلے ہیں۔
آئی جی نے شہریوں کی شکایات پرمتعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مقرر کردہ ٹائم فریم میں درخواستوں کو میرٹ پر حل کر کے رپورٹ سنٹرل پولیس آفس بھجوائیں ۔ ادھر آئی جی نے امن و امان اور جدید پولیسنگ کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا، کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ، شہریوں کی سہولت کیلئے جاری منصوبوں اور امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا، شہریوں سے براہِ راست رابطے کے اقدامات کو تیز کرنے کیلئے بھی خصوصی احکامات جاری کئے ۔